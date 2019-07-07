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الأحد، 07 يوليه 2019 12:45 م
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تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأحد، 07 يوليه 2019 12:33 م
تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 27 سفينة.

 وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن و متواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات و سفينه بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 


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