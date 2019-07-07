تحصين 93.580 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى، تمكنت مديرية الطب البيطرى من تحصين 93 ألف و580 رأس ماشية من بدايةً عمل حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، التى تشهدها قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية بالمحافظة، بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ، أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين، وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وتابع مدير عام الطب البيطرى: كما تشهد القرى حملات الرش الجماعى للقضاء على الطفليليات الخارجية، إضافة لأعمال الترقيم والتسجيل المصاحبة لأعمال تحصين الماشية من أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع .