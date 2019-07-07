تحصين 59 ألف رأس ماشية بمراكز بنى سويف ضد الحمى القلاعية

بنى سويف أيمن لطفى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، إن سير العمل فى الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والتى انطلقت فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، تستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتبين من تقرير عرضه الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب، أن إجمالى الحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها وتسجيلها منذ انطلاق الحملة، بلغ 59 ألف و870 رأس بواقع 51 ألف و575 من الأبقار و7480 من الجاموس و815 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.

ونوه محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الأحد، عن تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف من الحملة،مشددا على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية

من جانبه أشار مدير الطب البيطرى إلى أن المديرية استعدت بكامل إداراتها قبل إنطلاق الحملة القومية من خلال تجهيز أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، وإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفيراحتياجات الإدارات، والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة فى الحملة.