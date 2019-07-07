تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية والوادى المتصدع" بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن تحصين 52 ألف و 34 رأس ماشية من الابقار والجاموس، ضمن الحملة القومية الثانية لعام 2019، للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى بدأت من السبت 22 يونيو وحتى الخميس الماضي.

ووجه محافظ سوهاج جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتقديم الدعم اللازم للحملة، مشيراً إلى أهمية حث المواطنين وتوعيتهم للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية والوصول الى النتائج المرجوة، وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وقال الدكتور عصام أحمد عرفة مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن الحيوانات التى تم تحصينها بلغت 38253 من الأبقار و 13781 من الجاموس، مشيراً إلى أنه تم تسجيل وترقيم 5260 رأس ماشية جديدة لم تكن مسجلة ومرقمة خلال الحملات السابقة.

وأشار "عصام" إلى تنفيذ 50 ندوة إرشادية خاصة بأعمال الترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع منذ بداية الحملة، مضيفاً الى تقديم العلاج الى 1422 رأس ماشية من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة فى ربوع المحافظة، كما تم الكشف على 2758 حيوان قبل الذبح، خلال تلك الفترة.