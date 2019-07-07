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تحسين الأراضى: تحليل 2592 عينة تربة لمساحات 85839 فدان

الأحد، 07 يوليه 2019 12:10 م
تحسين الأراضى: تحليل 2592 عينة تربة لمساحات 85839 فدان ارض زراعية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، عن مشروعات الجهاز بلغت المساحة الكلية لخطة الدراسات 2018/2019 "85839" فدان، موضحًا أن المساحة المدروسة بلغت 68334 فدان وعدد العينات التى تم تحليلها 2592 عينة تربة، وأن الاحتياجات الجبسية قدرت بمقدار 84965 طن وذلك لمساحة 36607 فدان.

وقال الدكتور سعيد حماد، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى، إنه خلال التقرير الذى تم عرضة على وزارة الزراعة، وحصل "اليوم السابع "، عليه أن مساحة أراضى التقييم الفنى التى تم دراستها 29493 فدان وعدد العينات التى تم تحليلها 1250 عينة، موضحا أن الاجمالى العام للمساحات المدروسة "خطة الدراسات + تقييم فنى" = 97827 فدان.

وأضاف رئيس تحسين الأراضى، أن التعاقدات الخاصة اعتبارا من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو الجارى، تم تحليل 1361 عينة تربة، بالإضافة الى تحليل 118 عينة مياه، تحليل 208 عينة احتياجات جبسية، موضحًا أن إجمالى مساحة التعاقدات بلغت 5030 فدان تضمنت التعاقدات الخاصة عينات ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تم تحليلها بالمعامل المركزية حيث بلغت مساحة الدراسة بها 300 فدان لـ 620 عينة.


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مشروعات تحسين الاراضى

ترشيد المياه

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