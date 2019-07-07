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تحرير 3967 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات بالمنيا

الأحد، 07 يوليه 2019 03:14 ص
تحرير 3967 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات بالمنيا مخالفات مرورية - صورة أرشيفية
فريق المحافظات

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شنت إدارة مرور المنيا حملات مكثفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن تحرير ما يقرب من 4 آلاف مخالفة متنوعة.

 

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدى عامر، إخطارًا من إدارة المرور، يفيد تحرير 3967 مخالفة مرورية مختلفة خلال اليوم المنقضى.
 

كما تمكنت حملات المرور أيضًا من توقيع الكشف على سائقي الطرق السريعة لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، إذ تم فحص 59 عينه، أسفرت عن وجود 3 حالات إيجابية، وتحرر لهم المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة.
 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال عدد من الحملات التى شنتها، من ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية غير المرخصة، والمواد المخدرة بحوزة بعض المتهمين.
 

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تمكن عدد من الحملات بالمراكز المختلفة من ضبط 19 قطعة سلاح ناري، تضم 16 فرد خرطوش، 2 بندقية خرطوش ومسدس.
 

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 7 قضايا (3 اتجار)، و4 تعاطى بإجمالى 210 جرامات حشيش، و90 جرام هيروين.
 


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المرور

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