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تحرير 1324مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 07 يوليه 2019 08:37 ص
تحرير 1324مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية مخالفات مرورية - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1324 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 40 شخصا، كما تم فحص 17 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 15 شخصا، وتبين وجود 3 عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 


محافظه المنوفيه

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مرور السادات

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