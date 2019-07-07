تجربة بحثية بمشروع غرب المنيا لتقييم ـصناف القمح بنظام الرى بالتنقيط

كشف تقرير الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، حول تجربة ترشيد استخدام المياه بمشروع غرب غرب المنيا، أنه تم تنفيذ تجربة بحثية على مساحة خمسة أفدنة لعمل تقييم لأصناف القمح المختلفة للوقوف على أفضل الأصناف التى تجود زراعتها بنظام الرى بالتنقيط .

وحول تجربة ترشيد استخدام المياه بمشروع غرب غرب المنيا، الذى تم عرضها اليوم الاحد على وزارة الزراعة، قال الدكتور السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، إن النتائج ترتبت إلى أن الترتيب وفقاً لقدرة الإنتاجية كانت على النحو التالى فى تلك المنطقة والأصناف هى مصر2 (19.83 أردب/ فدان)، شندويل1 (19.18 أردب/ فدان)، سدس1 (14.82أردب/ فدان)، سدس14 (15.21 أردب/ فدان)، جيزة 171 (19.20 أردب/ فدان)، اسماعيلية (14.14 أردب/ فدان) حيث بلغ متوسط الإنتاجية حوالى 17.6 اردب للفدان.

وأوضح رئيس تحسين الأراضى، أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدتى المياه والأرض وذلك فى ظل محدودية الموارد المائية.