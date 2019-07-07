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تجديد عقود الأمن والنظافة لمستشفيات الوادى الجديد بـقيمة 14 مليون جنيه

الأحد، 07 يوليه 2019 07:08 م
تجديد عقود الأمن والنظافة لمستشفيات الوادى الجديد بـقيمة 14 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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صدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، على اعتماد 14 مليون جنيه لتجديد عقود شركتى الأمن والنظافة لمستشفيات المحافظة.

وأكدت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، تولى شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، أعمال النظافة والأمن بمستشفيات المحافظة بواقع 9 ملايين و800 ألف جنيه للنظافة، و4 ملايين و200 ألف جنيه للأمن والحراسة.

وأوضحت السيدة أن التعاقد لمدة عام حتى يوم 30 يونيو 2020، بهدف تأمين ونظافة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، مشددًة على حرصها على تجديد التعاقد لما به النفع العام على مستوى النظافة والأمن داخل قطاع الصحة ومراعاة للبعد الاجتماعى، خاصة فى ظل وجود موظفين وموظفات بشركتى الأمن والنظافة من أبناء المحافظة.


الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

فرص عمل

شركات الامن والنظافة

الخارجه

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