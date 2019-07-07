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تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه

الأحد، 07 يوليه 2019 02:25 م
تجديد حبس مستريحة المطاعم 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس متهمة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، التى تجرى معها بمعرفة النيابة، فى اتهامها بالاستيلاء على مليون و383 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة.

وذكرت التحريات، أن المتهمة تعمل بأحد البنوك الشهيرة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات، أن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 

 


الاتجار بالعملة

تجديد حبس متهم

250 ألف دولار

غسيل الاموال

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