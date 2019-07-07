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تجديد حبس متهم 15 يوماً لاتجاره بالعملة بقيمة 400 ألف دولار

الأحد، 07 يوليه 2019 04:31 م
تجديد حبس متهم 15 يوماً لاتجاره بالعملة بقيمة 400 ألف دولار حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

 

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. ع"، سائق -  مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام طبقاً للفحص المستندى إلى (400,000 - أربعمائة ألف دولار أمريكى)، وأن جهات التحقيق أمرت بضبطه وإحضاره للمثول أمامها للتحقيق فى القضية.


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