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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 07 يوليه 2019 10:23 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 17233 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 597 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة.

 

 


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