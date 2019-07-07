تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 17233 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 597 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة.
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