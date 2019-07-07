تأشيرة الأبناء المجانية وشريحة "موبايل" مبادرات إماراتية لتنشيط السياحة

كتبت آمال رسلان

تتخذ الإمارات مبادرات مبتكرة بهدف زيادة السياحة الوافدة إليها والتى أصبحت تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطنى لها، حيث تستهدف مضاعفة أعداد الليالى السياحية خلال الموسم الصيفى مقارنة بالعام الماضى، فى الوقت الذى حقق فيه قطاع السياحة ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من 2019.

وتأتى إحدى المبادرات قرار إعفاء مرافقى السياح الأجانب القادمين إلى الدولة الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى شهر يوليو من عام 2018 والذى نص على منح هذا الإعفاء لهذه الفئة خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويشمل الإعفاء الأبناء والبنات ضمن الفئة العمرية المحددة شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة سواء كانت قصيرة أم طويلة.

ودعت الهيئة السياح القادمين إلى دولة الإمارات والذين يخططون لزيارتها خلال الصيف الجارى إلى الاستفادة من هذا الإعفاء، الذى يخفف عن كاهل أرباب الأسر خاصة الكبيرة منها مبالغ كبيرة تشكّل فى كثير من الأحيان عاملاً أساسيّاً فى اختيار الوجهة السياحية للأسرة.

أما المبادرة الآخرى التى أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات هى توفير شريحة اتصال مجانية لكل زائر تتضمن عدداً من دقائق الاتصال الهاتفى وحزمة بيانات خلوية.

المبادرة تشمل كافّة زوار الدولة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً وبغض النظر عن نوع التأشيرة سواء كانت للزيارة أو للسياحة أو تأشيرة وصول لأول مرة للإقامة أو تأشيرة عبور (ترانزيت)، وكذلك جميع المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجى الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الدولة.

كما يتم تسليم شريحة الاتصال للزائر من خلال بوابة الجوازات وفور ختم جوازه بختم الدخول، حيث يتم تسجيلها باسمه وتفعيلها بشكل فورى من خلال الربط الإلكترونى بين نظام الهيئة الخاصّ بشئون الأجانب والمنافذ ونظام الشركة المشغلة.

وشهد القطاع السياحى فى إمارتى أبوظبى ودبى نشاطا جيدا خلال الربع الأول من العام 2019، وبلغ عدد السياح الأجانب نحو 6.04 مليون سائح بنمو نسبته 1.8% مقارنة مع الربع الأول من العام 2018.

وبلغ إجمالى عدد السياح الأجانب الوافدين إلى دبى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 نحو 4.75 مليون سائح مقارنة مع 4.65 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فى حين ارتفع عدد السياح فى أبوظبى من 1.28 مليون إلى 1.29 مليون سائح خلال فترة الرصد التى تضمنها أحدث التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزى.

كما تشير التقديرات إلى أن 52 % - بواقع 2.47 مليون - من السياح الذين وصلوا إلى دبى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 أقاموا فى فنادق دبى، فى حين سجل ضيوف الفنادق الأجانب فى إمارة أبوظبى زيادة بنسبة حوالى 0.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.