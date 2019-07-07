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تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص بكفر الزيات لشهر أكتوبر

الأحد، 07 يوليه 2019 02:55 م
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص بكفر الزيات لشهر أكتوبر مجمع محاكم طنطا - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وسعيد عيسى حسن عيسى، وأمانة سر المحمدى الباجورى، تأجيل محاكمة 7متهمين بقتل شاب بمركز كفر الزيات، لجلسة شهر أكتوبر المقبل لسماع مرافعات الدفاع.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد ألقت القبض على المتهمين بعد قيامهم بقتل شاب لوجود خلافات سابقة بينهم، وباشرت نيابة كفر الزيات التحقيقات فى القضية، وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا، التى تداولت القضية، وتحدد جلسة اليوم الأحد لنظر القضية، وأصدرت قرارها المتقدم.

 


محكمه جنايات طنطا

كفر الزيات

قتل شخص

مدير امن الغربيه

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