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بيطرى المنوفية: تحصين 3921 رأس ماشية فى مركزى شبين الكوم وقويسنا

الأحد، 07 يوليه 2019 10:12 م
بيطرى المنوفية: تحصين 3921 رأس ماشية فى مركزى شبين الكوم وقويسنا تحصين الماشية - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر

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قال الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، إن المديرية تسعى بخطى ثابتة نحو تحصين رؤوس الماشية المختلفة من أجل الوصول إلى أكبر قدر من تأمين الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وأوضح عوض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحصين3921 رأس ماشية بمركزى شبين الكوم وقويسنا بمحافظة المنوفية، وفق الخطة المنتظمة للعمل بها والتى تشمل جميع المراكز.

وأضح الدكتور صابر حسن سلام، مدير المكتب الفنى لمديرية الطب البيطرى، أنه تم تحصين 1866 رأس ما بين أغنام وأبقار وجاموس بمركز شبين الكوم، كما تم تحصين 2055 رأس أغنام وأبقار وجاموس بمركز قويسنا، لافتا إلى إن العمل يتم على جميع مراكز المحافظة وفق خطة متكاملة.


بيطرى المنوفية

تحصين ماشية

رؤوس ماشية

شبين الكوم

قويسنا

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