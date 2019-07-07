بيطرى أسيوط: تحصين 50 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أسيوط ـ محمود عجمي

قال الدكتور خالد حسن محمد بكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه تم تحصين 50 ألف رأس ماشية وأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أنه يتم تحصين وتسجيل وترقيم كل حيوان وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ومدون بها نوع التحصينات، مؤكدا على انتظام سير العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، وتوفير الأمصال لتحصين الثروة الحيوانية، والتى تستمر لمدة شهر بجميع قرى ومدن المحافظة، وبمشاركة كافة الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى.

وأوضح الدكتور خالد حسن، تيسيرًا على المواطنين، يتوجه أعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية، كما أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التى لم يتم تسجيلها من قبل، مناشدا جميع المربيين الاستجابة إلى لجان تحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية، مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.