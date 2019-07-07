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بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردعا على قرارها تخصيب اليورانيوم

الأحد، 07 يوليه 2019 11:11 م
بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردعا على قرارها تخصيب اليورانيوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.

 

وقال بومبيو - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم،الأحد، أن التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات.

 

وأكد بومبيو أنه على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب، مبينا أن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم".

 


امريكا

ايران

تخصيب اليورانيوم

بومبيو

البرنامج النووى الايرانى

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