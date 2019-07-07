بولسونارو يثير الجدل بدفاعه عن عمل الأطفال فى البرازيل

يدافع الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو عن عمل الأطفال، واستخدم نفسه كمثال قائلا: "لقد كنت أعمل منذ أن كنت فى الثامنة من عمرى.. واليوم أنا ما عليه".

وقال بولسونارو: "عملت فى الحقل وكان عمرى 9 سنوات ولم يؤذننى على الإطلاق"، مضيفا: "العمل يكرم الرجال والنساء، بغض النظر عن عمرهم".

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية فقال بولسونارو، خلال برنامجه الأسبوعى على فيس بوك: "لقد عملت منذ سن 8 سنوات فى زراعة الذرة، وانتقاء الموز، وهذا بجانب الدراسة، واليوم على ما أنا عليه".

وأثارت تصريحات الرئيس انتقادات عديدة على الشبكات الاجتماعية، ومنها "أنه أفضل مثال على تحريض طفل على عدم العمل، وذلك لمنعه من أن يصبح بالغا مثل بولسونارو".

ووفقًا لبيانات المعهد الوطنى للإحصاء (IBGE) فإن حوالى 2.5 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاما يعملون فى البرازيل.

وقالت باتريشيا سانفيليتشى، المسئولة عن مكافحة عمالة الأطفال فى وزارة العمل البرازيلية: "الحجة القائلة إن العمل لا يضر أو أنه سيكون بديلاً قابلاً للتطبيق يتعارض تمامًا مع ما نحاربه كل يوم، بينما نسعى لجعل المجتمع يفكر بطريقة مختلفة".

ودافع بولسونارو قائلا: "اليسار يهاجمنى لأننى أدافع عن ثقافة العمل للأطفال، ولو كنت دافعت عن التحرش الجنسى المبكر أو استخدام المخدرات لكانوا هنأونى.. هذه هى الحقيقة".