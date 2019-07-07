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بمناسبة عيد الأضحى.. مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة الأزهر

الأحد، 07 يوليه 2019 04:29 م
بمناسبة عيد الأضحى.. مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه للعاملين فى جامعة الأزهر بالقاهرة وفروعها بالأقاليم، على أن تصرف قبل عيد الأضحى .

وأوضح المحرصاوى، فى بيان اليوم، أن هذه المكافأة تأتى فى إطار دعم العاملين بالجامعة خاصة بعد انتهاء العام الدراسى وبالتوازى مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الحبيبة باليمن والأمان والخير والازدهار.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن المكافأة بهدف التيسير على العاملين، وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، فى هذه المناسبة الجليلة، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة.


جامعة الازهر

محمد المحرصاوى

الازهر الشريف

عيد الاضحى

مكافاة العاملين بالازهر

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