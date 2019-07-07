بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا..
بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العامالأحد، 07 يوليه 2019 01:52 م
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بواسطة:
مشمش
كنت فين حينما خرجنا صفر من مونديال روسيا.... ماهى فضيحه خروجنا من كان افريقيا مثل فضيحه روسيا
😘😒⚽⚽⚽⚽
عدد الردود 0
بواسطة:
مدحت كامل
عجبى ياجهاز الغبرة
تخيل ان جهاز بحاله ومدربين وموظفين ، مرتباته تصل الى الملايين ، كل وظيفته ان فريق الكورة يجيب جول فى الخصم !! لو المنتخب جاب جول كان كل الناس دى حتفضل واكلة وشاربة وعايشة على قفا الحكومة والشعب بيصفق لها كمان ، لكن لما الفريق لم يستطع تسجيل جول ، كلهم اتكرشوا بالمكنسة ، يعنى مهمة كل الناس دى انهم يسجلوا جول فى الفرقة المنافسة