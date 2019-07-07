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بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا..

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

الأحد، 07 يوليه 2019 01:52 م
بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام اتحاد الكرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قدم المحامى أيمن محفوظ، بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام،  ضد مسئولى اتحاد الكرة المصرى، جاء فيه أن الخروج المهين لمنتخب مصر فى بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدار للمال العام، الذى يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
 
 
وأكد محفوظ، فى بلاغه أن الاستقالة لا تعفى من المسئولية القانونية، وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات، والمال العام، هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية، أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.
 
 
وأضاف البلاغ، الذي حمل رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ،116ب،116ج، ونصت المادة 116 مكرر "أ "، على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة، التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وطالب البلاغ بالتحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام، ومنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر، وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية، حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.

كأس الأمم الأفريقية

خروج المنتخب المصرى من أمم أفريقيا

اتحاد الكرة المصرى

بطولة أمم أفريقيا

اليوم السابع بلس

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

كنت فين حينما خرجنا صفر من مونديال روسيا.... ماهى فضيحه خروجنا من كان افريقيا مثل فضيحه روسيا

😘😒⚽⚽⚽⚽

عدد الردود 0

بواسطة:

مدحت كامل

عجبى ياجهاز الغبرة

تخيل ان جهاز بحاله ومدربين وموظفين ، مرتباته تصل الى الملايين ، كل وظيفته ان فريق الكورة يجيب جول فى الخصم !! لو المنتخب جاب جول كان كل الناس دى حتفضل واكلة وشاربة وعايشة على قفا الحكومة والشعب بيصفق لها كمان ، لكن لما الفريق لم يستطع تسجيل جول ، كلهم اتكرشوا بالمكنسة ، يعنى مهمة كل الناس دى انهم يسجلوا جول فى الفرقة المنافسة 

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