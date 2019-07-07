سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 08:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بلاغات ضد "مستريحة" نصبت على الأهالى فى شقق ومبالغ مالية بالعاشر

الأحد، 07 يوليه 2019 08:15 م
بلاغات ضد "مستريحة" نصبت على الأهالى فى شقق ومبالغ مالية بالعاشر حبس -أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرر مواطن بلاغا بقسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، ضد ربه منزل "مستريحة" يتهمها فيه  بالنصب على عدد من الأشخاص فى مبالغ مالية بدعوى تسهيل حصولهم على شقق وقطع أراضى تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى.
 
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من " محمد أ م" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يتهم فيه "هناء.ال.ن" 53 سنة، حاصلة على ثانوية أزهرية، بالنصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية نظير شراء شقة تابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي.
 
 
وأوضح صاحب البلاغ، أن المتهمة أوهمته بمعرفتها بأحد قيادات وزارة الإسكان، وقدرته على مساعدته في الحصول علي شقق،و حيث تحصلت منه على 360 ألف جنيه ولاذت بالفرار.
 
 
وتبين من التحريات أن المتهمة مُقيمة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وانتقلت إلى العاشر من رمضان قبل أكثر من 10 سنوات، حيث تبين أنها متهمة في عدد من القضايا بالنصب وإيصالات الأمانة، وتحصلت من مواطنين على مبالغ مالية، إحداها 800 ألف جنيهًا.
 
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 9759 جنح أول العاشر لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية

العاشر من رمضان

مستريحة

النصب على المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة