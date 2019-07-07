بلاغات ضد "مستريحة" نصبت على الأهالى فى شقق ومبالغ مالية بالعاشر

الشرقية – فتحية الديب

حرر مواطن بلاغا بقسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، ضد ربه منزل "مستريحة" يتهمها فيه بالنصب على عدد من الأشخاص فى مبالغ مالية بدعوى تسهيل حصولهم على شقق وقطع أراضى تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من " محمد أ م" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يتهم فيه "هناء.ال.ن" 53 سنة، حاصلة على ثانوية أزهرية، بالنصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية نظير شراء شقة تابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضح صاحب البلاغ، أن المتهمة أوهمته بمعرفتها بأحد قيادات وزارة الإسكان، وقدرته على مساعدته في الحصول علي شقق،و حيث تحصلت منه على 360 ألف جنيه ولاذت بالفرار.

وتبين من التحريات أن المتهمة مُقيمة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وانتقلت إلى العاشر من رمضان قبل أكثر من 10 سنوات، حيث تبين أنها متهمة في عدد من القضايا بالنصب وإيصالات الأمانة، وتحصلت من مواطنين على مبالغ مالية، إحداها 800 ألف جنيهًا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9759 جنح أول العاشر لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.