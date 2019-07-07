بعد وقف شبكة اتجار بالبشر فى بريطانيا.. "تايمز": تعاملوا مع أكبر المتاجر

كشف تحقيق لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن بعض محلات السوبر ماركت وبائعى التجزئة المعروفين فى بريطانيا كانوا يشترون البضائع من سلاسل التوريد التى تستخدم عمالاً من أكبر شبكة "عبودية حديثة"، والتى تم كشفها فى المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات كشفت عن وجود شبكة من مهربى البشر البولنديين الذين جذبوا عمال بولنديين باحثين عن فرصة فى الحياة بوعود كاذبة بكسب المال، وأجبروهم على العمل مقابل القليل من المال أو بدون مقابل. وكشف تحقيق "صنداى تايمز" أن بعض الضحايا كانت مهمتهم جمع البصل الأخضر وتعبئته فى مزرعة وورسيسترشاير.

وأوضحت الصحيفة أن المزرعة تعد جزءًا من مجموعة شركات تبيع المنتجات الطازجة التى تضم عملاء مثل ويتروز وماركس آند سبنسر وسينزبرى وتيسكو وأسدا.

وكانت العصابة، التى تم سجن أعضائها أخيرًا الأسبوع الماضى، تسيطر على الحسابات المصرفية للضحايا وتمكنت من الاستيلاء على أكثر من مليونى جنيه إسترلينى من أجورهم. وهذا يعنى أن بعض الضحايا يكسبون أقل من 50 بنس فى الساعة.