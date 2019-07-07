سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 10:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد ظهوره المؤثر بالمدرجات.. تعرف على رئيس مدغشقر فى 10 نقاط "صور"

الأحد، 07 يوليه 2019 09:22 م
بعد ظهوره المؤثر بالمدرجات.. تعرف على رئيس مدغشقر فى 10 نقاط "صور" رئيس مدغشقر
كتب أحمد علوى - تصوير أحمد معروف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار ظهور رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، فى مدرجات الاستاد اليوم، خلال متابعته مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية ضمن فعاليات كأس الأمم الأفريقية، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وتداول الكثير صوره وهو يقف فى المدرجات يساند منتخبه ويظهر فى بعض اللقطات وهو يحى فريق بلاده.

 مدغشقر والكونغو (25)

تعرف على أبرز محطات الرئيس أندريه راجولينا:
 

  • عمل فى بداية حياته فى مجال الموسيقى فهو كان ملهما بها كثيرا
  • ينتمى راجولينا إلى عائلة كبيرة وكان كثير الإنفاق على الحفلات الموسيقية لانتمائه لعائلة ثرية نسبيًا.
  • احترف ألعاب الفنون القتالية فى الـ13 من عمره لفئة الناشئين
  • تولى حقيبة الرئاسة وعمره لم يتجاوز الـ45 عاما
  • وفى عام 2009 تولى منصب رئيس السلطة الانتقالية العليا فى مدغشقر فى 21 مارس 2009
  • كان أصغر رئيس حكومة فى العالم فى ذلك الحين، وظل فى المنصب حتى 25 يناير 2014
  • فى أوائل أغسطس 2018، كان أندرى راجولينا أول من سجل ترشيحه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018
  • بدأت حملة راجولينا فى أكتوبر 2018
  • تم تنصيبه رئيسا لمدغشقر من جديد فى 19 يناير 2019
  • حصل فى عام 2013 على لقب أفضل رجل أعمال شاب فى مدغشقر من قبل البنك الفرنسى


ووصل القاهرة رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، لمساندة منتخب بلاده فى مباراته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية التى أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.

وكان أبناء رئيس جمهورية مدغشقر وصلوا مطار برج العرب مساء السبت، لمؤازرة منتخب بلدهم فى فعاليات كأس الأمم الأفريقية، ويشار إلى أن منتخب مدغشقر تأهل لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفى جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات.

ذكر أن راجولينا البالغ من العمر 45 عاما كان قد استلم السلطة فى مدغشقر عام 2019، بعد أن كان رئيسا لحكومة انتقالية بين عامى 2009 و2014.

مدغشقر والكونغو (1)
 

 

مدغشقر والكونغو (3)
 

 

مدغشقر والكونغو (26)
 

 

مدغشقر والكونغو (27)
 

 


رئيس مدغشقر

مدغشقر

راجولينا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة