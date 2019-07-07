بعد ظهوره المؤثر بالمدرجات.. تعرف على رئيس مدغشقر فى 10 نقاط "صور"

كتب أحمد علوى - تصوير أحمد معروف

أثار ظهور رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، فى مدرجات الاستاد اليوم، خلال متابعته مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية ضمن فعاليات كأس الأمم الأفريقية، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وتداول الكثير صوره وهو يقف فى المدرجات يساند منتخبه ويظهر فى بعض اللقطات وهو يحى فريق بلاده.







تعرف على أبرز محطات الرئيس أندريه راجولينا:



عمل فى بداية حياته فى مجال الموسيقى فهو كان ملهما بها كثيرا

ينتمى راجولينا إلى عائلة كبيرة وكان كثير الإنفاق على الحفلات الموسيقية لانتمائه لعائلة ثرية نسبيًا.

احترف ألعاب الفنون القتالية فى الـ13 من عمره لفئة الناشئين

تولى حقيبة الرئاسة وعمره لم يتجاوز الـ45 عاما

وفى عام 2009 تولى منصب رئيس السلطة الانتقالية العليا فى مدغشقر فى 21 مارس 2009

كان أصغر رئيس حكومة فى العالم فى ذلك الحين، وظل فى المنصب حتى 25 يناير 2014

فى أوائل أغسطس 2018، كان أندرى راجولينا أول من سجل ترشيحه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018

بدأت حملة راجولينا فى أكتوبر 2018

تم تنصيبه رئيسا لمدغشقر من جديد فى 19 يناير 2019

حصل فى عام 2013 على لقب أفضل رجل أعمال شاب فى مدغشقر من قبل البنك الفرنسى



ووصل القاهرة رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، لمساندة منتخب بلاده فى مباراته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية التى أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.



وكان أبناء رئيس جمهورية مدغشقر وصلوا مطار برج العرب مساء السبت، لمؤازرة منتخب بلدهم فى فعاليات كأس الأمم الأفريقية، ويشار إلى أن منتخب مدغشقر تأهل لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفى جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات.



ذكر أن راجولينا البالغ من العمر 45 عاما كان قد استلم السلطة فى مدغشقر عام 2019، بعد أن كان رئيسا لحكومة انتقالية بين عامى 2009 و2014.



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