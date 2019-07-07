بعد تعرضها للغرق..منع الدخول لعائمة جولدز جيم بالدقى حتى إنهاء الإصلاحات

أكد مصدر أمنى، أنه تم إبلاغ المسئولين عن العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى، والتى تعرضت للغرق، والتى يتواجد بداخلها جولدز جيم، بمنع استقبال آى زائرين أو أشخاص لحين إجراء إصلاحات بالطابق الأول الذى تسربت بداخله المياه، والإ سيتم تحرير محضر بغلقها ومخالفة التعليمات التى صدرت لهم.

وأضاف المصدر، أنه يتم الاستماع لأقوال شهود العيان والمسئولين عن العائمة النيلية، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها فى حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين.