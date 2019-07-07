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بعد تعرضها للغرق..منع الدخول لعائمة جولدز جيم بالدقى حتى إنهاء الإصلاحات

الأحد، 07 يوليه 2019 04:59 م
بعد تعرضها للغرق..منع الدخول لعائمة جولدز جيم بالدقى حتى إنهاء الإصلاحات غرق مركب جولدز جيم
كتب عبد الرحمن سيد - تصوير خالد كامل

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أكد مصدر أمنى، أنه تم إبلاغ المسئولين عن العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى، والتى تعرضت للغرق، والتى يتواجد بداخلها جولدز جيم، بمنع استقبال آى زائرين أو أشخاص لحين إجراء إصلاحات بالطابق الأول الذى تسربت بداخله المياه، والإ سيتم تحرير محضر بغلقها ومخالفة التعليمات التى صدرت لهم.

وأضاف المصدر، أنه يتم الاستماع لأقوال شهود العيان والمسئولين عن العائمة النيلية، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها فى حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين. 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أشخاص بداخلها.
 
العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (1)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (2)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (3)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (4)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (5)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (6)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (7)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (8)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (9)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (10)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (11)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (12)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (13)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (14)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (15)
 

العائمة النيلية بكورنيش النيل فى الدقى (16)
 
 
غرق مركب جولدز جيم (1)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (2)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (3)
غرق مركب جولدز جيم  

غرق مركب جولدز جيم (4)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (5)
غرق مركب جولدز جيم 
غرق مركب جولدز جيم (6)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (7)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (8)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (9)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (10)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (11)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (12)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (13)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (14)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (15)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (16)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (17)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (18)
غرق مركب جولدز جيم 

غرق مركب جولدز جيم (19)
غرق مركب جولدز جيم 
 

غرق مركب

الانقاذ النهرى

جولدز جيم

جولدز

جيم

غرق جولدز جيم

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