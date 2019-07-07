بعد تطويره بـ250 مليون جنيه.. افتتاح محلج الفيوم اليوم

كتب عبد الحليم سالم

انتهت الشركة القابضة للقطن والعزل والنسيج والملابس من عملية إنشاء محلج الفيوم بتكلفة 250 مليون جنيه تمهيدا لافتتاحه صباح اليوم الأحد، بحضور قيادات وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الفيوم.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج ل" اليوم السابع"، إن التشغيل التجريبى للمحلج الجديد المطور على مساحة 10 أفدنة بطاقة 2250 – 2400 قنطار يوميًا، يسير على ما يرام، وهو نموذج ناجح للمحالج التى ننوى تطويرها، بحيث يصل عدد المحالج التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية إلى 11 محلجًا، بدلا من 23 محلجا بعضها أصبح فى مناطق لا تزرع القطن حاليا.

وقال إن المحالج الجديدة ستكون مركزة فى مناطق الزراعات مع زيادة طاقتها الإنتاجية ٣ أضعاف طاقة الحليج الحالية لتتمكن من حليج نحو 4 ملايين قنطار فى نهاية الخطة المقررة عام 2021.

وأضاف أحمد مصطفى أن تكلفة إنشاء المحلج تبلغ 250 مليون جنيه تتم على مرحلتين وتصل طاقته الإنتاجية بعد التطوير 5 أطنان / ساعة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 10 أفدنة، لافتا انه يتم تشغيله آليا.

جدير بالذكر أن اغلب المحالج القائمة تعمل بآلات قديمة بعضها من عام 1879.