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"بسبب الأجرة".. حبس متهمين بطعن سائق "توك توك" بالسلام

الأحد، 07 يوليه 2019 04:09 م
"بسبب الأجرة".. حبس متهمين بطعن سائق "توك توك" بالسلام توك توك-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بالتعدى على سائق، "توك توك"، بسلاح أبيض، 4أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين هم "مصطفى.م"، و"حسام. ع"، عاطلين، واعترفا المتهمين بتعديهم بسلاح أبيض وإصابة " وليد.م"، سائق "توك توك"، لخلاف نشب بينهم على الأجرة.

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد إخطار من مستشفى السلام التخصصى، لقسم شرطة السلام ثان، يفيد بوصول سائق توك توك به إصابه بالغه غى البطن، وبالإنتقال والفحص تبين طعنه بسلاح أبيض، وبمناقشته أدلى بقيام عاطلين بطعنه لخلاف نشب بينهم على الأجرة بمنطقة النهضة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدى على المجنى عليه، بسلاح أبيض وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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