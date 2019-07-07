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بريطانيا: يجب على إيران وقف أنشطتها المخالفة للاتفاق النووى فورا

الأحد، 07 يوليه 2019 04:45 م
بريطانيا: يجب على إيران وقف أنشطتها المخالفة للاتفاق النووى فورا وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت
أ ش أ

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طالبت بريطانيا، اليوم الأحد، الحكومة الإيرانية بالوقف الفورى والتراجع عن جميع الأنشطة المخالفة لالتزاماتها الموقعة بموجب الاتفاق النووى، موضحة أنها تنسق حاليا مع الدول الأخرى المشاركة فى الاتفاق لبحث الخطوات المقبلة وفقا للاتفاق الموقع فى عام 2015.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية - فى بيان - إن إيران انتهكت شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة باسم الاتفاق النووى الإيرانى)، بعد إعلانها أنها ستبدأ رفع مستوى تخصيب اليورانيوم أعلى من نسبة الـ67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق، حسب ما نشرت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وأضاف البيان أن المملكة المتحدة ستبقى ملتزمة بالاتفاق، مطالبة إيران بالتوقف فورا والتراجع عن جميع أنشطتها المخالفة لالتزاماتها بموجب الاتفاق، فيما أشار إلى أن لندن تنسق حاليا مع القوى الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي لبحث الخطوات المقبلة، وفقا للاتفاق، بما فيها تشكيل لجنة مشتركة.
وأعلن مسئولون إيرانيون، في وقت سابق اليوم، اعتزام طهران التراجع عن بعض التزاماتها المفروضة بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع الدول الست الكبرى، بما فيه تجاوز مستوى اليورانيوم المخصب نسبة الـ67ر3% المسموح بها في الاتفاق، الأمر الذي يقرّب الإيرانيين خطوة من إمكانية إنتاج قنبلة نووية.
ويأتي التصعيد الأخير في ظل زيادة الضغط الاقتصادي من جانب الإدارة الأمريكية على النظام الإيراني، بعد انسحاب الولايات المتحدة، العام الماضي، من الاتفاق النووي، وفشل القوى الأوروبية في التصدي لأثر العقوبات الأمريكية.


بريطانيا

الخارجية البريطانية

إيران

الاتفاق النووى الإيرانى

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