بريطانيا: على إيران وقف انتهاك الاتفاق النووى فورا والعودة عن خطواتها

كتب محمد عبد العظيم

طالبت بريطانيا، إيران بوقف انتهاك الاتفاق النووى فورا والعودة عن خطواتها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وكانت إيران، قد أكدت صباح الأحد أنها ستزيد نسبة اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3.67% وهى النسبة المسموح بها طبقا للاتفاق النووى، لتتخلى عن تعهد جديد قطعته حيال الأسرة الدولية وستبدأ اليوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق المبرم فى 2015 حول برنامجها النووى، فى خطوة من شأنها تحدى المجتمع الدولى والضغط على شركاء الاتفاق النووى من البلدان الأوروبية، والعودة بالملف النووى للمربع الأول الذى يثير شكوك المجتمع الدولى.