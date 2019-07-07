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برلمانى روسى: مسئولية الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران تقع على عاتق أمريكا

الأحد، 07 يوليه 2019 11:41 ص
برلمانى روسى: مسئولية الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران تقع على عاتق أمريكا مفاعل نووى _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ

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أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأحد، أن مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووى لها ما يبررها، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وقال كوساتشيف - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - :" الشيء الرئيسى فى الوضع الحالى ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم ، ولكن استعداد إيران السياسى للعودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيراني، "إذا ما قامت واشنطن بضمان نهج مشابه"، وأضاف السيناتور " إن الكرة تقع على الجانب الأمريكي، وهى وحدها التى تستطيع إنقاذ الاتفاقيات".

وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلن فى وقت سابق عن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، مشيرا إلى أن إيران مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأى مستوى وبأى كمية.

 


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