برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات بمحافظةالمنوفية، نتيجة الفرقة الثانية، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات.