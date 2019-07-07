برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات بمحافظةالمنوفية، نتيجة الفرقة الثانية، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات.
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق بجامعة الساداتالأحد، 07 يوليه 2019 11:47 م
الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
برقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق بجامعة الساداتالسبت، 06 يوليه 2019 04:17 م
برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الفرقة الأولى لكلية الطفولة المبكرة بجامعة الساداتالخميس، 04 يوليه 2019 07:24 ص
برقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الخامسة بكلية الطب البيطرى بجامعة الساداتالثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:06 م
رئيس جامعة السادات: التربية أكثر الحقول المتأثرة بثورة التكنولوجياالسبت، 29 يونيو 2019 12:22 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة