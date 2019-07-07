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برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات

الأحد، 07 يوليه 2019 11:47 م
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقة الثانية بكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات
المنوفية _محمد فتحى

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أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات بمحافظةالمنوفية، نتيجة الفرقة الثانية، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات. 
 
 
 

المنوفيه

جامعه السادات

كلية السياحة والفنادق

نتيجة الفرقة الثانية

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