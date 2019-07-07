بدء امتحانات برامج التعليم المفتوح والمدمج بجامعة بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء فعاليات امتحانات برامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج، والتى من المقرر أن تنتهى فى 21 يوليو الجارى، حيث بدأ أكثر من 3 آلاف طالبًا وطالبة امتحاناتهم فى برامج المركز والشراكة عن دور يوليو 2019 .

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات من خلال تهيئة القاعات وعمل لوحات إرشادية بأرقام وتوزيع اللجان، واتباع التعليمات والقواعد الخاصة بالامتحانات، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف البرامج، وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات وتوفير كافة السبل لأداء الامتحانات بشكل منتظم .