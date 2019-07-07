سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بدء الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية لمناقشة الاندماج الاقتصادى الإقليمى

الأحد، 07 يوليه 2019 03:38 م
بدء الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية لمناقشة الاندماج الاقتصادى الإقليمى القمة الافريقية
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد الآن الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية الاستنائية، فى نيامى عاصمة النيجر المعدة خصيصا لإطلاق إتفاقية المنطقة التجارية الافريقية الحرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المنظمة.
 
وقالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى، فى بيان لها، أن  جدول أعمال الجلسة المغلقةً  يشمل كلمة رئيس النيجر ايسوفو محمد باعتباره رائد الإتفاقية التجارية القاريةً، وسيتم ومناقشة جدول التعريفات الجمركية المفترض إدراجه كملحق بالاتفاقية لتفعيلها، وسيتخذ القرار الخاص المرتبط بإقرار غانا كمقر للسكرتارية الإتفاقية.
 
ومن المقرر عرض حالة الاندماج الافتصادى الأقليمى وسيعرض تقاريرها رؤساء دول التجمعات الاقليمية، ومنهم الرئيس إدريس ديبى رئيس تشاد ورئيس تجمع الساحل والصحراء، والرئيس الرواندى بول كاجامى رئيس تجمع شرق افريقيا، والرئيس أدريس دبى رئيس تشاد نائبا عن رئيس الجابون على بونجو رئيس تجمع دول افريقيا الوسطى، والملك مسواتى الثالث ملك إستوايني  نائبا عن رئيس مدعشقر اندرىه راجيولينا رئيس الكوميسا ، وساهلة-ورك زيويديه رئيسة اثيوبيا ورئيس الايجاد، والدكتور هاجيه جيينجوب رئيس ناميبيا رئيس الصادك، وفايز السراج رئيس المحلس الليبي رئيس اتحاد المغرب العربي،وممثل عن القطاع الخاص الأفريقى .
 

 


الاتحاد الافريقى

منطقة التجارة الافريقية

منظمات اقليمية افريقية

نميرة نجم

رئيس نيجيريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة