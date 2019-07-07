بدء الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية لمناقشة الاندماج الاقتصادى الإقليمى

تعقد الآن الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية الاستنائية، فى نيامى عاصمة النيجر المعدة خصيصا لإطلاق إتفاقية المنطقة التجارية الافريقية الحرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المنظمة.

وقالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى، فى بيان لها، أن جدول أعمال الجلسة المغلقةً يشمل كلمة رئيس النيجر ايسوفو محمد باعتباره رائد الإتفاقية التجارية القاريةً، وسيتم ومناقشة جدول التعريفات الجمركية المفترض إدراجه كملحق بالاتفاقية لتفعيلها، وسيتخذ القرار الخاص المرتبط بإقرار غانا كمقر للسكرتارية الإتفاقية.

ومن المقرر عرض حالة الاندماج الافتصادى الأقليمى وسيعرض تقاريرها رؤساء دول التجمعات الاقليمية، ومنهم الرئيس إدريس ديبى رئيس تشاد ورئيس تجمع الساحل والصحراء، والرئيس الرواندى بول كاجامى رئيس تجمع شرق افريقيا، والرئيس أدريس دبى رئيس تشاد نائبا عن رئيس الجابون على بونجو رئيس تجمع دول افريقيا الوسطى، والملك مسواتى الثالث ملك إستوايني نائبا عن رئيس مدعشقر اندرىه راجيولينا رئيس الكوميسا ، وساهلة-ورك زيويديه رئيسة اثيوبيا ورئيس الايجاد، والدكتور هاجيه جيينجوب رئيس ناميبيا رئيس الصادك، وفايز السراج رئيس المحلس الليبي رئيس اتحاد المغرب العربي،وممثل عن القطاع الخاص الأفريقى .