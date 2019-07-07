بدء البرنامج المكثف لرفع كفاءة موظفى تعليم الوادى الجديد فى مهارات الحاسب الآلى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد, اليوم الأحد، بدء البرنامج التدريبى لرفع كفاءة المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والجهاز الإدارى للمحافظة ولمدة 5 أيام.

أوضح التداوي، أن البرنامج " 25 ساعة تدريبية " فى 5 أيام فقط، وبرنامج تدريبى مكثف لرفع كفاءة ومهارات العاملين بالتربية والتعليم والجهاز الإدارى والوحدات الإدارية بالمحافظة فى مهارات الحاسب الآلي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ولمدة خمسة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية.

ولفت إلي، عقد اختبار قبلى لكل المتدربين لمعرفة المستوى العلمى والتحصيلي, ومن يجتاز التدريب يحصل على شهادة اجتياز التدريب بالمديرية، ومن لم يستطع سيتم إعادة تدريبه الأسبوع التالي، وسيجرى تنفيذ البرنامج بوحدات التدريب والحاسب الآلى بالمديرية والإدارات التعليمية الخمس، وكذا جميع مدارس المحافظة "عام – فنى"، أما بالنسبة للمستهدفين من العاملين من الجهاز الإدارى والوحدات الأخرى، يتم تدريبهم بأقرب قاعة تدريب من الجهة القادم منها.