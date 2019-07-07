بدء اختبارات المسابقة المحلية لحفظ القرآن كاملا بالأقصر.. غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر بدء اختبارات المسابقة المحلية لحفظ القرآن كاملاً غدا الاثنين، وحتى يوم الأحد 14 يوليو، وذلك داخل الإدارات الفرعية لمديرية أوقاف الأقصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه على كل من يرغب بالاشتراك فى المسابقة، سرعة التقدم عبر الموقع الخاص بوزارة الأوقاف أو بمديرية أوقاف الأقصر فعليه التوجه إلى أقرب إدارة أوقاف تابع للمديرية للاختبار فى الموعد المحدد للمشاركة بالمسابقة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم منذ يومين الإعلان عن بدء التصفيات الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد خلال شهر رمضان المبارك 1441 هجرية/ 2020م، وذلك للقراء بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع، وذلك تمهيداً لعقيد التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية، مؤكداً على كافة المتقدمين عبر موقع الوزارة التوجه إلى إدارة الدعوة بمسجد الصابونى بالأقصر، للاختبار فى الموعد المقرر ومعه المستندات الخاصة، وهى:- (بيان حالة وظيفية – الطلب الذى تقدم به عبر الموقع – صورة من الرقم القومى)، متمنياً التوفيق للجميع.