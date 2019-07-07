بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

صرح الدكتور حمدى نورالدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم أن الكلية قد بدأت فى إجراء اختبارات القدرات المؤهله للالتحاق بها وذلك من يوم 6/7 وتستمر حتى 20/7/2019.

وأوضح عميد الكلية أنه تقدم للاختبارات حتى الآن ما يقرب من 250 طالب وطالبة وتم تنظيم محاضرة للمتقدمين لتعريفهم بكيفية أداء الاختبارات.

مضيفا أن الاختبارات تشمل عمل كشف طول ووزن وقوام وهيئة بالإضافة إلى اختبار معرفى الكترونى ويعتمد على قياس قدرات الطالب من ناحية الثقافة العامة و الرياضية ويتم التصحيح الكترونياً بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى المبدئى وكذلك اختبار المهارة الرياضية فى إحدى الالعاب التى يختارها الطالب من حيث ألعاب الكرة المختلفة والمنازعات والسباحة والدراجات وألعاب القوى التى يشرف عليها مجموعة من اللجان المتخصصة .

كما يتم إجراء اختبار للياقة البدنية وتشمل 7 اختبارات من حيث القوه والرشاقة والمرونة والسرعة والتحمل والتوافق والإيقاع الحركى ويستثنى شرط اجتياز الإيقاع الحركى بالنسبة للبنين.



اختبار القدرات بجامعة الفيوم



اختبار القدرات بجامعة الفيوم



اختبار القدرات بجامعة الفيوم



اختبار القدرات بجامعة الفيوم