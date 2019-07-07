بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

مروة الغول

يعد ارتفاع إنتاج مصر من الثروة البترولية أحد أهم نتائج خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية عدد من الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج والذى ساهم تدريجيا بزيادة إنتاج مصر من الغاز والتى وصلت إلى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً، وفيما يلي أهم 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي والتى كانت كالتالي:

مشروع تنمية حقل ظهر

1- يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.

2- تكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع .

3- تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية شهر مايو 2019 .

2_مشروع تنمية حقل نورس:

1- بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

2- تبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار .

3- وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

3_ مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:

1- يهدف المشروع إلي تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات.

2- يقدر كميات الغاز الطبيعي والمتكثفات بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات.

3- يتضمن المشروع خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين).

4- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.

5_مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)

1- بهدف إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يومياً .

2- وضع 9 آبار على الإنتاج.

3- باستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار

4- تم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019.

5- ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعاً.

6- مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا

1- يهدف لنقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات.

2- يتكون المشروع من 2 خط برى.

3- تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019.

4- وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.

7_مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط

1- إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

2- إضافة 10 آلاف برميل متكثفات يومياً.

3- التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.