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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أمام مارينا الساحل الشمالى

الأحد، 07 يوليه 2019 03:39 م
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أمام مارينا الساحل الشمالى إنقلاب سيارة - أرشيفية
مطروح - فريق المحافظات

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أصيب 6 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 92 على طريق الإسكندرية – مطروح، أمام منتجع مارينا 2 بالساحل الشمالي، وتم نقل المصابين إلى مركز مارينا الطبى.

استقبل مستشفى مركز مارينا الطبي، "أحمد السيد المجيدى "٢٩ سنة "- من المحمودية فى البحيرة- مصاب بسجحات فى الذراع الأيسر، ومحمد أحمد يونس" 25 سنة" "- من المحمودية فى البحيرة- مصاب بجرح متهتك طول حوالى ٢٠سم، "وعبده عبده فتح الله المكاوى ٤٨ سنة"-من كفر الشيخ، سائق- مصاب بجرح متهتك فى الذراع الأيسر طوله حوالى ٢٥ سم، و"مروه رمضان عبدالمولى٢٩ سنة"- من الإسكندرية- مصابة بجرح متهتك فى الذراع الأيسر، و "داليا رمضان عبد المولى٣٠سنة" – من الإسكندرية- مصابة سجحات بالذراع الأيسر، و"زين مصطفى كمال "٩ شهور"-من الإسكندرية" مصاب بحرق من الدرجة الثالثة وفقدان جزء من الجلد فى الكعب، وجميع الحالات مستقره وتحت الملاحظة والعلاج

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

 


مطروح

انقلاب سيارة ميكوباص

الكيلو 92

طريق الاسكندرية مطروح

الساحل الشمالى

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