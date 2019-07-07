بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أمام مارينا الساحل الشمالى

أصيب 6 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 92 على طريق الإسكندرية – مطروح، أمام منتجع مارينا 2 بالساحل الشمالي، وتم نقل المصابين إلى مركز مارينا الطبى.
استقبل مستشفى مركز مارينا الطبي، "أحمد السيد المجيدى "٢٩ سنة "- من المحمودية فى البحيرة- مصاب بسجحات فى الذراع الأيسر، ومحمد أحمد يونس" 25 سنة" "- من المحمودية فى البحيرة- مصاب بجرح متهتك طول حوالى ٢٠سم، "وعبده عبده فتح الله المكاوى ٤٨ سنة"-من كفر الشيخ، سائق- مصاب بجرح متهتك فى الذراع الأيسر طوله حوالى ٢٥ سم، و"مروه رمضان عبدالمولى٢٩ سنة"- من الإسكندرية- مصابة بجرح متهتك فى الذراع الأيسر، و "داليا رمضان عبد المولى٣٠سنة" – من الإسكندرية- مصابة سجحات بالذراع الأيسر، و"زين مصطفى كمال "٩ شهور"-من الإسكندرية" مصاب بحرق من الدرجة الثالثة وفقدان جزء من الجلد فى الكعب، وجميع الحالات مستقره وتحت الملاحظة والعلاج
تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.
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