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الأحد، 07 يوليه 2019 03:53 م
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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى

الأحد، 07 يوليه 2019 03:23 م
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى حادث تصادم - أرشيفية
مطروح _ فريق المحافظات

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أصيب 4 اشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين، على طريق الإسكندرية – مطروح، بالساحل الشمالى، فى نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، ميرفت محمد محمد احمد" 28 سنة"-من الإسكندرية" مصابة باشتباه كسر بالضلوع اشتباه ما بعد الارتجاج وسجحات وكدمات متعددة بالجسم وندى مهران شعبان " 25 سنة"-من الإسكندرية"- مصابة بكدمه شديدة بالصدر وسجحات وكدمات متعددة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسرى، واحمد هارون عبد الرازق "32 سنة"- من الإسكندرية-اشتباه كسر بالأنف وجرح رضي بفروة الرأس، وأحمد على أحمد محمد "39 سنة" –من الإسكندرية" مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالقدم اليمنى وسجحات وكدمات متعددة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

 


محافظة مطروح

مرسى مطروح

راس الحكمة

حادث طريق

مستشفى مطروح

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