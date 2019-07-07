سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 09:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان: اعتقال ممول بارز لتنظيم "القاعدة" فى مدينة "بيشاور"

الأحد، 07 يوليه 2019 08:54 ص
باكستان: اعتقال ممول بارز لتنظيم "القاعدة" فى مدينة "بيشاور" عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام أباد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، اعتقال قوات مكافحة الإرهاب لشخص يمول عناصر تنظيم "القاعدة" تحت غطاء منظمة غير حكومية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن الضابط إلياس خان بإدارة مكافحة الإرهاب الإقليمية قوله إن على نواز كان يستخدم حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بالمنظمة غير الحكومية "هيومان كونسيرن إنترناشيونال".

وأضاف خان أن المحققين الفيدراليين راقبوا معاملات حسابات المنظمة فى الأشهر الأخيرة حيث لاحظوا تمويلات مالية ضخمة تدخل إليها مما دفع قوات مكافحة الإرهاب فى مدينة "بيشاور" إلى مداهمة مكاتب المنظمة واعتقال مديرها الإقليمى نواز وثلاثة أشخاص آخرين، يشار إلى أنه فى الأشهر الأخيرة، شنت السلطات الباكستانية حملة مكثفة ضد عمليات تمويل الإرهاب.

 


باكستان

أخبار باكستان

تنظيم القاعدة

مدينة بيشاور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة