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"باركود" لإحكام الرقابة على إنتاج التقاوى بدءًا من الاستلام وحتى التوزيع

الأحد، 07 يوليه 2019 11:04 ص
"باركود" لإحكام الرقابة على إنتاج التقاوى بدءًا من الاستلام وحتى التوزيع تقاوى زراعية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، عن دراسة إنشاء باركود لإحكام الرقابة على إنتاج التقاوى بدءًا من استلام الخام وحتى نهاية توزيع التقاوى، وأنه تم إعادة هيكلة الإدارات العامة لإنتاج التقاوى مما كان له الأثر الايجابى فى رفع كفاءة التسويق وارتفاع نسبة التوزيع.

وأكد تقرير إنتاج التقاوى، الذى تم عرضه على وزارة الزراعة، و حصل عليه لـ "اليوم السابع"، عليه أنه تم تشكيل لجان لمتابعة أعمال الإدارات بالمحافظات "التسويق - الإنتاج - المحطات – الشئون التجارية وغيرها"، مضيفًا أنه تم فتح أسواق جديدة إقليمية بالاشتراك مع المنظمات الدولية مثل الإكساد والإيفاد والمزارع الإفريقية.

وأوضح تقرير التقاوى، أنه تم زيادة المساحات المتعاقد عليها من المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى "الذرة الشامية - والشعير - والبرسيم المصرى مقارنة بالعام السابق، بالإضافة الى تشكيل لجان لمتابعة المخالفات المالية والإدارية وتحصيل مستحقات الإدارة عن السنوات السابقة.

وأكد التقرير أنه تم وضع حجر الأساس لمحطة إعداد التقاوى بسوهاج "بحى الكوثر" والتى تستهدف توفير التقاوى فى محافظات جنوب الصعيد وتوشكى وشرق العوينات بالإضافة إلى إمكانية غربلة تقاوى الشركات الخاصة بهذه المحافظات مما يسهم فى تنمية الزراعة بها، وأنه تم شراء عدد خمس سيارات نقل حمولة 25 طن للإدارة لاستخدامها فى نقل التقاوى بين المحافظات ومحطات الغربلة مما أدى إلى توفير حوالى 60% من تكاليف النقل.

 


انتاج التقاوى

محطات الغربلة

المحاصيل الاستراتيجية

التنمية الزراعية

بركود للتقاوى

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