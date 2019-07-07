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باختصار.. تعرف على ردود الفعل العالمية تجاه قرار خرق إيران للإتفاق النووى

الأحد، 07 يوليه 2019 07:03 م
باختصار.. تعرف على ردود الفعل العالمية تجاه قرار خرق إيران للإتفاق النووى موجة غضب عالمية ضد إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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استأنفت إيران اليوم، تخصيب اليورانيوم، لكن بمستويات أعلى من المنصوص عليها فى الإتفاق النووى، وصرح المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندىن "بأمر من الرئيس حسن روحانى، المرحلة الثانية من خطة خفض تعهدات إيران بدأت اليوم»، وقال إن إيران ستستأنف «خلال ساعات -إلى أن تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية- تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.67%" دون كشف نسبة التخصيب الجديدة".

ويرصد اليوم السابع ردود الأفعال الأوروبية والدولية:

فرنسا

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتهاك إيران لالتزاماتها النووية، وندد الرئيس بخطوات إيران المخلة بالتزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته عام ٢٠١٥.

بريطانيا

حضّت بريطانيا إيران على "الوقف الفوري" لعمليات تخصيب اليورانيوم فوق حدّ 3.67%، وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أنّ "إيران خالفت بنود الاتفاق النووي... وفيما تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالكامل بالاتفاق، ينبغي أن توقف إيران فورا وتتراجع عن كل الأنشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها".وقالت الخارجية الألمانية إنها تأسف بشدة لقرارات إيران وحضتها على وقف تخصيب اليورانيوم بنسب عالية.

الاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي قلقون للغاية إزاء إعلان طهران تقليص التزاماتها النووية، مضيفا نحث إيران على تجنب أي خطوات لاحقة قد تقوض الاتفاق النووي، ووقف أي ممارسات تتناقض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والتراجع عنها.

روسيا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي. وقال مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف إن "روسيا تتفهم الخطوات التي اتخذتها إيران، والأسباب التي دفعتها إلى تنفيذها، لكننا ندعوها إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع المحيط بالاتفاق النووي معها".

إسرائيل

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن خطوة إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم بالغة الخطورة، ووصف وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز الزيادة التي أعلنتها إيران في تخصيب اليورانيوم بأنها زيادة طفيفة، لكنه اتهم طهران بكسر القيود المتفق عليها دوليا على مشروعاتها النووية وبالمضي قدما صوب إنتاج قنبلة.

وكالة الطاقة الذرية

صرحت وكالة الطاقة الذرية، أنها أخذت علمًا بالقرار الإيراني، مؤكدة أن المفتشين التابعين لها سيتحققون من التغيرات.


ايران

الاتفاق النووى

تخصيب اليورانيوم

بريطانيا

فرنسا

موجة غضب عالمية ضد إيران

وكالة الطاقة الذرية

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