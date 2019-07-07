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انفوجراف.. ‏اعرف كم نظام استثمارى متاح فى مصر

الأحد، 07 يوليه 2019 03:00 ص
انفوجراف.. ‏اعرف كم نظام استثمارى متاح فى مصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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تضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، العديد من الحوافز النوعية للمستثمرين لأول مرة، كما حدد القانون أنماط الاستثمار فى مصر ومزايا كل نمط، علاوة على إجراء تعديل عليه بمنح مزايا لتوسعات المشروعات القائمة بجانب المشروعات الجديدة.

من خلال الانفوجراف تعرف على أنماط الاستثمار المتاحة على الخريطة الاستثمارية لمصر.

1 - الاستثمار الداخلى وهو غير مرتبط بمناطق معينة.

2الاستثمار فى المناطق الحرة سواء العامة المنتشرة فى 9 محافظات أو الخاصة وهو يخصص للتصدير أولا، ويمنح إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة.

3الاستثمار فى المناطق الصناعية وهى محددة ومؤخرا تم تقديم تسهيلات لشراء الأراضى.

4الاستثمار فى المناطق الاستثمارية وجارى التوسع فيها بشكل كبير.

5الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وهى تم استحداثها فى قانون الاستثمار وتمنح مزايا كبيرة أيضا.

 

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استثمر فى مصر

الأنظمة الاستثمارية

المناطق الحرة

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