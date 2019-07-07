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انزلاق جزئى فى جسر مصرف الغربى 2 بمنطقة الغراقات بهندسة الساحل

الأحد، 07 يوليه 2019 03:49 م
انزلاق جزئى فى جسر مصرف الغربى 2 بمنطقة الغراقات بهندسة الساحل المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
كتبت أسماء نصار

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كشفت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا التابعة لوزارة الرى، عن حدوث انزلاق جزئى فى جسر مصرف الغربى 2 بمنطقة الغراقات بهندسة الساحل، وعلى الفور تم تحريك حفار وطاقم الهندسة وعمل اللازم نحو تسليك مجرى المياه بالمصرف ورفع الجرف وسريان المياه بالمصرف وذلك لحماية جسر السكة الحديد حيث انخفض منسوب المياه بعد التشغيل.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، على أهمية توفير وحدات الطوارئ والاستمرار فى رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف والتى تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر مشددة على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف.

 

وقالت الوزارة أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، و توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهه ارتفاع درجه الحرارة فى فصل الصيف، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز فى مهدها حيث أشارت النتائج إلى أن حصر المخالفات لهذا العام أكثر فاعلية عن السنوات الماضية مما يؤكد نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتى "الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى".


وزارة الرى

صرف غرب الدلتا

جسر مصرف الغربى

منسوب المياه

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