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انتحار شاب ثلاثيني بسبب خلافات مع زوجتيه فى الدقهلية

الأحد، 07 يوليه 2019 07:47 م
انتحار شاب ثلاثيني بسبب خلافات مع زوجتيه فى الدقهلية انتحار -ارشيفه
الدقهلية - سارة الباز

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أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار شنقا بسبب الخلافات العائلية والأسرية؛ الأمر الذى أصابه بحالة من الإحباط والاكتئاب الشديد، دفعته إلى شنق نفسه بعد زيارة أبنائه.
 
وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز طلخا يفيد بورود بلاغ عن شنق شاب يدعى "م.م.ا" 35 عاما، عامل، مقيم بمنشية بدواي.
وأفادت تحقيقات مباحث المركز أن الشاب كان متزوجا من امرأتين تقيم إحداهما بالقاهرة، والأخرى بمنشية بدواي ولديه خلافات مع زوجتيه ووالده الذي قام بطرده من منزل الأسرة، فقرر زيارة أبنائه من الزوجة الأولى بمنشية بدواى وتناول معهم طعام الغداء، ودخل الغرفة ليغفو قبل رحيله، لتفاجأ الزوجة والأبناء به معلقا في سقف الغرفة.
 
وأكدت التحقيقات عدم وجود شبهه جنائية وأن الشاب قد أقدم الانتحار بسبب تكالب المشكلات والأزمات النفسية، وحصاره بخلافات عديدة مع والده وزوجتيه وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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