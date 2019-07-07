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اليوم.. 23 كاهنًا جديدًا يبدأون فترة الإعداد للخدمة بدير الأنبا بيشوي

الأحد، 07 يوليه 2019 07:00 ص
اليوم.. 23 كاهنًا جديدًا يبدأون فترة الإعداد للخدمة بدير الأنبا بيشوي البابا تواضروس - أرشيفية
سارة علام

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يدخل اليوم الأحد 23 كاهنًا قبطيًا جديدًا فترة الأربعين يوم اللازمة لإعداد الكهنة بدير الأنبا بيشوى، وذلك بعد أن رسمهم (عينهم) البابا تواضروس الثاني بصلوات القداس الإلهى أمس السبت، على أن يتسلموا الخدمة فى مصر والمهجر بعد نهاية تلك الفترة.
 
وأوصى البابا تواضروس الكهنة الجدد بالخدمة الصالحة، قائلًا: يجب أن تكون في حياة الكاهن وكل من له خدمة ، اولها المحبة  التي تملأ القلب فتتحول إلى روح الأبوة، فكثير من الكهنة أطباء ومهندسين ومحاسبين لكن الكنيسة لا تحتاج إلى مهن بقدر حاجتها إلى آباء يبحث عن الضال. 
 
وتابع: على الكاهن أن يملأ قلبه بالتوبة، قائلا "أنت مدعو لتترك ذاتك فالكهنوت ليس رئاسة ولا منظرة إنما فى عرف كنيستنا هو إتضاع أولا وأخيرا" .
 
أما عن المعنى الثالث فقال البابا تواضروس أن الكاهن يحتاج إلى العمل المستمر والنشاط فيتحول لاستقامة السلوك.
 
 

تواضروس

كهنة جدد

فترة إعداد الكهنة

دير الانبا بيشوي

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