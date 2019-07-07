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اليوم.. نظر تجديد حبس زياد العليمى و10 آخرين بتشكيل "خلية الأمل"

الأحد، 07 يوليه 2019 07:00 ص
اليوم.. نظر تجديد حبس زياد العليمى و10 آخرين بتشكيل "خلية الأمل" زياد العليمى
كتبت أمنية الموجى

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تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، فى أمر تجديد حبس 11 متهماً على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو.

المتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، هم كل من زياد العليمى، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوى، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى،  وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام، ، وقاسم عبد الكافى.

كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهماً فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

 

 


خلية الأمل

زياد العليمي وحسام مؤنس

المتهمون بخلية الامل

نيابة امن الدولة

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