اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعى المجموعة الاقتصادية والعاصمة الإدارية

كتبت ـ هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التى تتم بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الجهات المعنية .

كما يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها الحكومة .

كانت المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها الأخير قد وافقت علي مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.

‎

كما تمت الموافقة علي قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.