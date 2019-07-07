اليوم.. جنايات طنطا تنظر محاكمة 3 متهمين بينهم سيدتان بتهمة الاتجار فى البشر

الغربية –عادل ضرة

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وسعيد عيسى حسن عيسى، وأمانة سر المحمدى الباجورى محاكمة عصابة الاتجار بالبشر بعد قيامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة خصصت أغراضها فى أعمال الاتجار بالبشر فى التسول، مستخدمين طفل رضيع حديث العهد والولادة يدعى "م.ط.م" 10 شهور، فى أعمال التسول عن طريق استجداء المارة والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.



كان المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد احال المتهمين بينهم سيدتين وهم "ممدوح.ع.ا" 48سنة، "حنان .ف.ع" ربة منزل،"سعدية.م.غ" 65 سنة بائعة مناديل لمحكمة الجنايات باستئناف طنطا فى القضية رقم 13348 لسنة 2019 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 356 لسنة 2019 كلى جنوب بنها بتهمة الاتجار فى البشر، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى لنظر القضية، والتى حددت جلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع.