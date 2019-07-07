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اليوم.. انطلاق "ملتقى كبار العلماء" بمدينة البعوث الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر

الأحد، 07 يوليه 2019 01:00 ص
اليوم.. انطلاق "ملتقى كبار العلماء" بمدينة البعوث الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر هيئة كبار العلماء- أرشيفية
كتب لؤى على

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في إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من جهود تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم الإسلامى، تنطلق اليوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد مدينة البعوث الإسلامية فعاليات (ملتقى كبار العلماء) مع الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار).
 
وتستضيف الندوة  الدكتور أحمد معبد أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الأستاذ الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، ويعقد الملتقى كل يوم أحد من كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر.
 

كبار العلماء

الازهر الشريف

مدينة البعوث

السنة النبوية

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