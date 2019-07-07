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اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

الأحد، 07 يوليه 2019 08:37 م
اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية اليوم السابع

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تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها:  كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية..  لاعبون لم يستحقوا اللعب مع الفراعنة بقيادة الننى والسعيد وسليمان وغزال والمحمدى وأحمد على.
 
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