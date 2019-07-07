اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية.. لاعبون لم يستحقوا اللعب مع الفراعنة بقيادة الننى والسعيد وسليمان وغزال والمحمدى وأحمد على.

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